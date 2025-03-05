PSG'den Joshua Kimmich'e teklif!

Paris Saint-Germain, Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek Joshua Kimmich'e sözleşme teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG'den Joshua Kimmich'e teklif!
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05 Mart 2025 21:33
Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, kulübüyle yaşadığı sözleşme anlaşmazlığının ardından transferin gözde isimlerinden biri oldu.

Arsenal'in ardından Paris Saint-Germain de Alman yıldız için harekete geçti. PSG, Joshua Kimmich'e 2029 yılına kadar sürecek önemli bir sözleşme teklif etti.

Bayern Münih ile de yeni sözleşme görüşmelerine devam eden Kimmich, PSG'den gelen bu teklife cevap vermedi ve beklemeye geçti.

30 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

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