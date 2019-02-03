Portekiz Ligi takımlarından'nun Brezilyalı sol bekihakkında Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.Esporte 24 Horas sitesinin haberine göre bonservisi Monaco'da bulunan ve kiralık olarak Porto'da oynayan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu, transferin son gününde'tan gelen teklifi kabul etmedi. Genç futbolcu, ayrıcavedan gelen teklifleri de geri çevirdi.Porto'da Alex Telles'in arkasında kalan ve bu sezon toplam sadece 5 maça çıkabilen Jorge'nin ayrılmak yerine Porto'da ilk 11'de yer almak için savaşmayı tercih ettiği belirtildi.2017'de Flamengo'dan 8.5 milyon euroya Monaco'ya transfer olan Jorge, sezon başında ise Porto'ya kiralanmıştı.