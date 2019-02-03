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Porto'nun beki, son günde Beşiktaş'ı reddetti!

Porto'da Alex Telles'in arkasında kalıp forma şansı bulamayan Brezilyalı sol bek Jorge'nin transferin son gününde Beşiktaş'ı reddettiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Porto'nun beki, son günde Beşiktaş'ı reddetti!
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03 Şubat 2019 16:04
Portekiz Ligi takımlarından Porto'nun Brezilyalı sol beki Jorge hakkında Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Esporte 24 Horas sitesinin haberine göre bonservisi Monaco'da bulunan ve kiralık olarak Porto'da oynayan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu, transferin son gününde Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmedi. Genç futbolcu, ayrıca Zenit, Amiens ve Atletico Mineiro'dan gelen teklifleri de geri çevirdi.

ALEX TELLES'İN ARKASINDA KALDI

Porto'da Alex Telles'in arkasında kalan  ve bu sezon toplam sadece 5 maça çıkabilen Jorge'nin ayrılmak yerine Porto'da ilk 11'de yer almak için savaşmayı tercih ettiği belirtildi.

2017'de Flamengo'dan 8.5 milyon euroya Monaco'ya transfer olan Jorge, sezon başında ise Porto'ya kiralanmıştı.

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