Porto'lu kaleci, Premier Lig'i hedefliyor!

Portekiz Ligi'nin köklü ekiplerinden Porto'nun 23 yaşındaki kalecisi Diogo Costa, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmenin planlarını yapıyor.



Portekizli kaleci, bu sezon ligde 33 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak kendi rekorunu kırmıştı.



Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre genç kaleci, milli takımdan arkadaşı olan Bruno Fernandes ve Diogo Dalot ile aynı takımda oynayabilir. Sezon başında 2027 yılına kadar uzattığı sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Costa ile Manchester United'ın ilgilendiği aktarıldı.



Yapılan haberde Diogo Costa'nın, Vitoria Guimares ile yapılan maçta son kez Porto forması giymiş olabileceği belirtildi.



23 yaşındaki kaleci, altyapısından çıktığı Porto ile toplamda 109 maça çıkarken 47'sinde kalesini gole kapadı.



