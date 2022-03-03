Popescu: "Morutan ve Cicaldau başarısız olunca canım acıyor"

Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Popescu, sarı - kırmızılı takımda oynayan Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Popescu: 'Morutan ve Cicaldau başarısız olunca canım acıyor'
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03 Mart 2022 18:15
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Popescu, Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau hakkında açıklamalarda bulundu.

İki futbolcunun sarı - kırmızılı takımdaki performansı hakkında DigiSport'a konuşan Popescu, "Galatasaray'da eski ekipten kimin kaldığını bilmiyorum. Fatih Terim, Galatasaray'ın başındayken kendisiyle görüşmüştüm. Morutan ve Cicaldau için çok umutlu olduklarını söyleyebilirim. Takıma bir yabancı transfer edilince böyle oluyor. Barcelona'ya gittiğimde Cruyff'un bana, "Seni buraya fark yaratman için getirdim, elinden geleni yap." dediğini hatırlıyorum. Umarım ikisi de Galatasaray'da güzel işler yaparlar. Bir Rumen olarak ikisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor." ifadelerini kullandı.

Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı ve 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

Sarı - kırmızılılarla bu sezon 28 resmi maça çıkan Morutan ise 3 gol - 4 asist yaptı.

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