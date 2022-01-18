Play-off turu öncesi sarı kart iptal kararı!

FIFA, UEFA'nın talebi üzerine Avrupa'daki Dünya Kupası play-off maçları öncesi tüm futbolcuların sarı kartlarının silindiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada Dünya Kupası play-off turunda mücadele edecek 12 takımdan 107 futbolcunun sarı kartlarının iptal edildiği duyuruldu.



Öte yandan affedilen sarı kart kararlarında sarı kart cezası alan isimlerin kapsam dışı bırakıldığı belirtildi. Buna göre İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in sarı kart affından yararlanamayacağı ve play-off turunda oynayamayacağı da kesinleşmiş oldu.





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