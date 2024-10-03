Pjanic: "CSKA Moskova herkesle rekabet edebilir"

CSKA Moskova'ya imza atan Miralem Pjanic, yeni takımının ligde herkesle rekabet edebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pjanic: 'CSKA Moskova herkesle rekabet edebilir'
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03 Ekim 2024 17:30
CSKA Moskova'nın yeni transferi Miralem Pjanic, açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya adaptasyonu için konuşan Pjanic, "Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde birkaç kez Rusya'ya gelmiştim ve zor maçlardı. CSKA, Avrupa'da oynama tecrübesi olan büyük bir kulüp. Avrupa'da tanına güçlü bir kulübe geldim. Mümkün olduğunca çabuk adapte olmaya çalışacağım." dedi.

Pjanic ayrıca, "CSKA'nın seviyesi çok yüksek. Harika bir sezon geçireceğimize eminim. Bildiğiniz gibi Zenit büyük bir takım ve çok yatırım yapıyorlar, diğer takımlarla aralarında fark var ama CSKA; Zenit, Krasnodar, Spartak, Lokomotiv ya Dinamo ya da ligdeki her takımla rekabet edebilir." sözlerini kullandı.

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