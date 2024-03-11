Pistons GM'i Weaver, "işinde kötüsün" diyen taraftarı attırdı!

Detroit Pistons genel menajeri Troy Weaver, tribünlerde kendisine sataşan bir taraftarı Little Caesars Arena'dan ihraç ettirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pistons GM'i Weaver, 'işinde kötüsün' diyen taraftarı attırdı!
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11 Mart 2024 12:51
Detroit Pistons genel menajeri Troy Weaver, tribünlerde kendisine sataşan bir taraftarı Little Caesars Arena'dan ihraç ettirdi.

Videosu sosyal medyada paylaşılan hararetli diyalog, Detroit'in Cumartesi gecesi Dallas Mavericks'e 142-124 yenildiği karşılaşma sırasında gerçekleşti.

Detroitli 46 yaşındaki sezonluk bilet sahibi Jeffrey Calloway, Weaver'ın yanında oturduğu sırada taraftarın güvenlik görevlileri tarafından arenadan atılmadan önce, takımın genel menajerine iki kez sataştığını söyledi.

Weaver'ın "Seni dövmediğim için şanslısın" dediği ve akabinde taraftarın ise "İşinde kötüsün" ifadesini kullandığı duyuldu.

Taraftar ise sonrasında Weaver'ın talimatıyla güvenlik görevlileri tarafından oturma alanından uzaklaştırıldı.

Weaver yönetiminde üçten fazla sezonda 70-229'luk bir seriye sahip olan Detroit ekibi, bu sezon 10-53'lük derecesiyle tüm ligin en başarısız takımı konumunda.

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