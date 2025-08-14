14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-157'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Pist bisikletinde dünya rekoru denemeleri Konya Olimpik Veledromu'nda başladı

Konya Olimpik Veledromu, pist bisikletinde dünya rekoru denemelerine ev sahipliği yapıyor. Elit ve paralimpik kategorilerde 3 sporcu, UCI onaylı organizasyonda tarihi rekorlar için piste çıktı.

calendar 14 Ağustos 2025 12:12 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pist bisikletinde dünya rekoru denemeleri Konya Olimpik Veledromu'nda başladı
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonu'nun başvurusuyla organize edilen pist bisikleti dünya rekoru denemeleri, Konya Olimpik Veledromu'nda başladı.

Geçtiğimiz mart ayında düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kırılan rekorlarla pist kalitesi ve hız potansiyelini kanıtlayan Konya Olimpik Veledromu, bu kez yeni rekor denemelerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda, olimpik ve paralimpik pist bisikletinde dünya çapında başarılarıyla tanınan elit kategorideki 3 sporcu, rekor denemeleri için piste çıktı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda, keirin ve sprint branşlarında gümüş madalya kazanan sporcu Matthew Richardson, 200 metre sprintte dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.



2018 Dünya Pist Şampiyonası'nda, takım takipte altın madalya, bireysel takipte de gümüş madalya alan Charlie Tanfield ise dünya 1 saat rekorunu kırmayı deneyecek.

2021 UCI Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda önemli dereceler elde eden, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yarışan William Bjergfelt de Paralimpik C5 Kategorisi'nde dünya 1 saat rekorunu kırmaya çalışacak.

