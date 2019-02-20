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Pique'den Real Madrid'e: "Stratejileri şikayet!"

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique, Lyon maçı sonrası Basketbol Kral Kupası'ndaki El Clasico'yu değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pique'den Real Madrid'e: 'Stratejileri şikayet!'
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20 Şubat 2019 03:51
Barcelona'nın yıldız stoperi Gerard Pique, Lyon maçı sonrası Basketbol Kral Kupası'ndaki El Clasico ile ilgili konuştu.

"Barcelona, Kral Kupası'nda şampiyon oldu. Oyuncularımızın aldığı sonuçtan ötürü çok gururluyuz." diyerek sözlerine başlayan Pique, "Real Madrid, yıllardır her şeyden şikayetçi. Bu kadar şikayet edeceklerine oynadıkları oyuna zaman harcasın. Futbolda, basketbolda, her şeyde şikayetçiler. Bir tek hentbol ve hokeyde şikayetçi değiller, şanslıyız ki o alanlarda şubeleri yok." dedi.

Pique, "Real Madrid'in sürekli kullandığı ve alışkanlık haline getirdiği bir strateji bu. Sürekli hakemlerden şikayet ediyorlar. Ben ise tüm gladyatörlerimiz ile gurur duyuyorum. Çıkıp oynadılar ve kazandılar." diyerek sözlerini noktaladı.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki Kral Kupası finali uzatmalar taşınmış ve Katalanlar kazanıştı. Real Madrid, son saniyede hakem hatasının aleyhlerine olduğunu ve kazanmaları gerektiğini açıklamıştı. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, federasyondan resmi bir özür ve hakem hatasını kabul yazısı beklediklerini duyurmuştu.

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