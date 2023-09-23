Pınar Karşıyaka Pınar Cup'ın son maçında kazandı

Pınar Karşıyaka evinde organize ettiği turnuvanın son maçında galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka Pınar Cup'ın son maçında kazandı
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23 Eylül 2023 18:32
İzmir'de düzenlenen Pınar Cup 2023 basketbol turnuvasının son maçında Pınar Karşıyaka, Ukrayna ekibi Prometey'i 89-84 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 26-12 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-32 önde gitti. Son periyoda da 68-53 galip durumda giren Pınar Karşıyaka, müsabakayı 89-84 kazandı.

Pınar Karşıyaka ve Prometey'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı turnuvayı tüm takımlar birer galibiyet ve birer mağlubiyetle tamamladı.

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