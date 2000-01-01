Philadelphia 76ers, Brett Brown ile yollarını ayırdı

Philadelphia 76ers, başantrenörü Brett Brown'ın bu sezonun playofflarının birinci turunda süpürülmesinden bir gün sonra, görevine son verdi.



76ers bu sezon 43-30 derecesindeydi ve Doğu Konferansı'nda ciddi şampiyonluk adayı olmalarının beklendiği bir yılda başarısız olmuştu. Beklenen başarıya ulaşamayan altıncı sıradaki ekip, Boston Celtics tarafından ilk turda süpürülmüştü.



Genel menajer Elton Brand, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Hem kişisel hem de profesyonel olarak Brett'e büyük bir saygı duyuyorum ve 76ers organizasyonu ve Philadelphia şehri için yaptığı her şeyi takdir ediyorum. Burada geçirdiği süre boyunca birçok olumlu şey yaptı, genç yetenekler geliştirdi ve takımımızın üç sezon üst üste playofflara çıkmasına yardımcı oldu. Maalesef bu yıl hedeflerimizin epeyce gerisinde kaldık ve yeni bir yöne gitmenin en iyisi olduğuna inanıyorum."



Brown ise yayınladığı bildiride şu açıklamalarda bulundu:



"2013 yılında, profesyonel spor tarihinin en dramatik yeniden yapılanma senaryolarından birine liderlik etmek için işe alındım. Son yedi yılda, oyuncularımız ve koçlarımız gelişti, büyüdü ve koçluk yaptığım 102 oyuncuyu da çok takdir ediyorum."



Brown, görev süresinde 221-344'lük bir seri yakaladı, ancak Sixers ekibi başlangıçta kazanma odaklı ilerlemediğinden ötürü, bu serinin halihazırda iyi gözükmemesi beklenen bir durumdu.



