PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

PFDK, Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası
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11 Mayıs 2021 16:49
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı sarı-lacivertli kulübe 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye 30'ar bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

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