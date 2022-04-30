Petrila'nın kulübünden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması!

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Cluj'de forma giyen Claudiu Petrila'nın transferi için bir süredir yarış halinde.



Rumen ekibinde teknik direktör Dan Petrescu, Petrila'nın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu ve olası transferin hem oyuncunun hem de Cluj kulübünün yararına olacağını ifade etti.



Dan Petrescu'nun Rumen basınına yaptığı açıklamada; "Takımdan kimin ayrılacağına ben karar vermiyorum. Teklif kulüp için iyiyse her oyuncu ayrılabilir. Petril, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlara giderse başarı olur. Gitmesi hem kendisi hem de Cluj için iyi olur. Bir an önce büyük bir kulübe transfer olmasını istiyorum." dedi.



Petrila bu sezon Cluj formasıyla 37 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.









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