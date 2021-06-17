Peter Etebo kendine kulüp arıyor!

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Peter Etebo, temasa geçtiği hiçbir kulüpten olumlu geri dönüş alamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Peter Etebo kendine kulüp arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2021 21:36
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Peter Etebo, kendine yeni bir kulüp arıyor.

Stoke Sentinel'de yer alan habere göre; Stoke City, Peter Etebo'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Menajeriyle birlikte kendine yeni bir kulüp arayan Etebo'ya henüz bir teklif ulaşmadı.

Nijeryalı orta saha oyuncusu için pek çok kulüple temasa geçen temsilcileri, henüz hiçbir kulüpten olumlu geri dönüş alamadı.

Stoke City ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Etebo, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 24 resmi maça çıktı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.