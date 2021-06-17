Peter Etebo kendine kulüp arıyor!

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Peter Etebo, kendine yeni bir kulüp arıyor.



Stoke Sentinel'de yer alan habere göre; Stoke City, Peter Etebo'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Menajeriyle birlikte kendine yeni bir kulüp arayan Etebo'ya henüz bir teklif ulaşmadı.



Nijeryalı orta saha oyuncusu için pek çok kulüple temasa geçen temsilcileri, henüz hiçbir kulüpten olumlu geri dönüş alamadı.



Stoke City ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Etebo, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 24 resmi maça çıktı.



