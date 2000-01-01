Perkins anlattı: "LeBron ve Pierce, birbirlerinden neden nefret ediyorlar?"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve eski süperstar Paul Pierce'ın birbirleriyle konuşmamasının asıl nedenini açıkladı.



LeBron ve Pierce'ın, kariyerleri boyunca birbirleriyle anlaşamadığı biliniyor. 2017'de emekli olmasına rağmen, Pierce'ın LeBron ile anlaşmazlığı devam etti ve yakın zamanda James'in tüm zamanların en iyi beş oyuncusundan biri olmadığını iddia etmesiyle, bir kez daha manşet oldu.



14 yıllık NBA kariyeri boyunca hem Pierce hem de James ile oynamış olan Perkins, ikisi arasında bu kadar çok düşmanlık olmasının gerçek nedeninin, 2004 yılındaki bir hazırlık maçında, Pierce'ın Cleveland Cavaliers benchine, James'e doğru tükürmesinden dolayı olduğunu anlattı:



"Paul benche doğru konuşup duruyordu. Cavs benchine doğru bağırarak konuşuyordu ve Bron ve diğer çocuklar da oradaydı. Paul benche doğru tükürdü. Çok büyük saygısızlıktı. O andan itibaren, LeBron James ve Paul Pierce birbirlerinden nefret ediyorlar. Birbirleriyle konuşmuyorlar. Bugün bile devam ediyor."



Pierce, yaptığından ötürü 15.000 dolar para cezasına çarptırılmasına rağmen, James'e karşı sürekli yaptığı eleştiriler, iki NBA yıldızı arasındaki anlaşmazlığın daha yaygın olarak bilinmesine yol açtı.



