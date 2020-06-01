Pereria'nın eşi şampiyon olurlarsa ne yapacağını açıkladı

Sözleşmesini uzatarak Trabzon'da kalan Joao Pereira'nın eşi Natacha Esmail, Trabzonspor şampiyon olursa yapacağı şeyi anlattı.

Pereria'nın eşi şampiyon olurlarsa ne yapacağını açıkladı
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01 Haziran 2020 10:57
Kontratını 1 yıl uzatan Joao Pereira'nın eşi Natacha Esmail, kocasıyla gurur duyduğunu açıkladı.

Twitter adresinden açıklama yapan Esmail, "36 yaşında sözleşmesini yenilemek sadece sıkı çalışmanın karşılığını verdiğini gösteriyor. Profesyonellik, azim, onur ve cesaret çocuğuma örnek. Kaybetmeyi asla kabul etmiyor" dedi.

"Bize bu kadar iyi davrandığınız için teşekkür ederiz" diye devam eden Natacha, takımın maskotlarından oğlu Gabriel'i de işaret ederek, "Trabzon, Gabriel'in 1 yıl daha büyüdüğünü göreceksin. Şimdi şu kupayı alalım da Gabriel'i kupaya koyayım" ifadesini kullandı.

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