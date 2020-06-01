Pereria'nın eşi şampiyon olurlarsa ne yapacağını açıkladı

Kontratını 1 yıl uzatan Joao Pereira'nın eşi Natacha Esmail, kocasıyla gurur duyduğunu açıkladı.Twitter adresinden açıklama yapan Esmail, "" dedi."Bize bu kadar iyi davrandığınız için teşekkür ederiz" diye devam eden Natacha, takımın maskotlarından oğlu Gabriel'i de işaret ederek, "" ifadesini kullandı.