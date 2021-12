Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Karagümrük, 31. dakikada Aleksandar Pesic ile öne geçti.



37. dakikada Pelkas'ın şutuna kale çizgisi üstünde elle müdahale eden Burak Bekaroğlu, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden Caner Erkin de kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.



Penaltı için topun başına gelen Mesut Özil, 40. dakikada skora eşitliği getirdi.



Süper Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe, puanını 29 yaptı. Fatih Karagümrük ise 26 puana yükseldi.



Fenerbahçe, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.



FENERBAHÇE 11'İNDE 6 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia 11'iyle mücadele etti.



Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Diego Rossi, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Burak Kapacak yer aldı.



Ligin 17. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere sonuçlanan müsabakada ilk 11'de şans bulan Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Crespo ve Rossi yedeğe çekildi. Aynı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mergim Berisha ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.



FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE



Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük karşısında sahaya Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.



Bu maçta takımı 4-2-3-1 sistemiyle sahaya süren Göle, 2019-2020 sezonunda da teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından 2 maçta sarı-lacivertlilerin başında yer almıştı.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, Fatih Karagümrük müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.



Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra Max Meyer de kadroya alınmadı.



VALENCIA VE PELKAS, 6 MAÇ SONRA 11'DE



Fenerbahçeli futbolcular Enner Valencia ile Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.



Ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Valencia, daha sonra yapılan 5 maçta kadroda yer almadı. Enner Valencia, son oynanan Beşiktaş derbisinde de 90+3. dakikada oyuna dahil edildi.



Aynı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pelkas ise son 6 maçın 5'inde süre alamadı, birinde ise sonrada oyuna girdi.



VOLKAN DEMİREL ESKİ TAKIMINA KARŞI



VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı.



Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Volkan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.



İstanbul temsilcisinde 40 yaşındaki teknik adamın yanı sıra deneyimli oyuncu Caner Erkin de eski takımına karşı mücadele etti.



FENERBAHÇE TOPU ALDI AMA...



Fenerbahçe, mücadeleye topa sahip olarak başladı. Sürekli kısa paslarla oyunu kontrol altında tutan Fenerbahçe'ye karşılık Karagümrük, yarı alanın gerisinde bekleyip top Fenerbahçeli orta saha oyuncularına geçerken kompakt ve yoğun presle karşılık verdi.



Topla oynama yüzdesi 70'ler civarında bir oranla Fenerbahçe'de olsa da sarı lacivertliler rakip kaleye ilk şutunu 29. dakikada gönderebildi.



Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği yerde ortasında Ervin Zukanovic topu kafa vuruşu ile uzaklaştırdı, dönen topta Mesut Özil ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine sağ ayağıyla yaptığı yarım vole vuruşta kaleci Viviano topu son anda çelmeyi başardı.



KARAGÜMRÜK, PESIC İLE ÖNE GEÇTİ



Bu pozisyonun dönüşünde Karagümrük üstünlük golünü buldu.



Sağ kanattan topla ilerleyen Ahmed Musa savunmanın arkasına attığı ara pasında Pesic kaleci Berke ile karşı karşıya kaldı ve ceza sahasına girer girmez yerden düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.



Fenerbahçe, 1-0 geriye düştükten sonra Karagümrük'e karşı daha direkt bir oyuna geçiş yaptı. 34. dakikada Sangare ile Fenerbahçe gole yaklaştı. 35'te Pelkas'ın kafa vuruşunu Viviano köşeden çıkardı.



PENALTI VE İKİ KIRMIZI KART



Üst üste ataklar yapan Fenerbahçe, 37. dakikada penaltı kazandı.



Sangare'nin ortasında Filip Novak kafa vuruşunu yaptı, kaleci Viviano köşeden çıkardı. Dönen topa Pelkas vurdu ancak Burak Bekaroğlu golü önlemek isterken topa elle müdahale etti.



Hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterirken Burak'a da kırmızı kart gösterdi. Hakeme itiraz eden Caner Erkin de aynı dakika içerisinde kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.



MESUT ÖZİL'DEN İLK KEZ 3 MAÇ ÜST ÜSTE



Topun başına geçen Mesut Özil, topa ve Viviano'yu ayrı köşelere gönderdi. Fenerbahçe'nin yıldızı, kariyerinde ilk kez 3 lig maçında üst üste gol attı.



Fenerbahçe, ilk yarının kalan dakikalarında üstünlük golü için bastırsa da skoru bozamadı.



KARAGÜMRÜK DUVARI ÇEKTİ



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı. Karamoh ve Bertolacci oyundan çıkarken, yerlerine Balkovec ve Luckassen dahil oldu.



Karagümrük, yarı alanını kompakt şekilde kapatmayı sürdürürken Fenerbahçe ise kısa paslarla oyuna hakim olmaya devam etti ancak gol pozisyonuna girmekte zorlandı.



Ortalar ve ceza sahası dışından şutlarla Karagümrük'ün kilidini açmaya çalışan Fenerbahçe'de ilk değişiklik 63. dakikada geldi. Pelkas'ın yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.



SERDAR'IN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI



Fenerbahçe, 64. dakikada Serdar Dursun ile fileleri havalandırdı ancak hakem Erkan Özdamar, Zukanovic'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.



FENERBAHÇE, KİLİDİ AÇAMADI



Sarı lacivertli ekip tempoyu yükseltemezken, Karagümrük savunması da hata yapmadı. Viviano da yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.



Fenerbahçe'de oyuna ikinci müdahale 78. dakikada Sosa'nın yerine Miha Zajc ile geldi. Fenerbahçe'de son bölümde İrfan Can yerine oyuna Diego Rossi de dahil oldu.



Fenerbahçe, oyunun son bölümünde galibiyet için hücum etse de sonuç alamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



29. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Nazım Sangare'nin sağdan son çizgiye yakın bir noktadan ortasında Adnan Uğur'un uzaklaştırmak istediği top Mesut Özil'in önünde kaldı. Mesut'un penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta, sağına uzanan kaleci Viviano gole izin vermedi.

31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmet Musa'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aynı dakika içinde Burak Bekaroğlu, 38. dakikada ise Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında arka direkte Novak kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Viviano iki direğin birleştiği noktadan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu altıpasın içinde tamamlamak isteyen Pelkas'ın şutunda, Burak Bekaroğlu'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada Sosa'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, top sağ direğin dibinden auta gitti.

71. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahasına girerken kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta, kaleci Viviano topu kornere tokatladı.

83. dakikada Nazım'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunda, kaleci Viviano üzerine gelen topu kontrol etti.

88. dakikada ceza sahasında sağdan Valencia'nın içeriye çıkardığı topla kale sahasının önünde Zajc buluştu. Uygun durumdaki Zajc'ın vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90+3. dakikada sağ taraftan Mesut Özil'in ceza sahasında arka direğe gönderdiği topta Valencia'nın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

90+4. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasının içine yaptığı ortada savunma topu penaltı noktasına doğru uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Valencia'nın şutunda, bir kez daha Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahattin Duran, İbrahim Çağlar Uyarcan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Adnan Uğur (Dk. 74 Erhun Öztümer), Ahmed Musa (Dk. 82 Salibur), Bertolacci (Dk. 46 Luckassen), Karamoh (Dk. 46 Balkovec), Pesic (Dk. 61 Jimmy Durmaz)

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Sosa (Dk. 78 Zajc), Mert Hakan Yandaş, Pelkas (Dk. 63 Serdar Dursun), Mesut Özil, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Rossi), Valencia

Goller: Dk. 31 Pesic (Fatih Karagümrük), Dk. 40 Mesut Özil (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 37 Burak Bekaroğlu, Dk. 38 Caner Erkin (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 67 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 72 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)





İLGİLİ VİDEO