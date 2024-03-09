Pepe: "İyi yanıt verdik"

Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pepe: 'İyi yanıt verdik'
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09 Mart 2024 21:22
Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe, Fatih Karagümrük karşısında alınan farklı galibiyeti değerlendirdi.

Pepe, "Ne yazık ki maça iyi başlamadık ama iyi yanıt verdik ve geri döndük. İkinci yarı takım karakteri göstererek birçok gol attık. Farklı oyuncuların gol atması da takım özgüveni için önemliydi." dedi.

Fildişili futbolcu, kendisinin getirdiği ve Trezeguet'in attığı gol için, "Golü kimin attığı önemli değil. Trezeguet ile olan pozisyonda ben de vurabilirdim ama önemli olan topun kaleye gitmesiydi." sözlerini sarf etti.

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