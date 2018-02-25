  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Pepe: "Fenerbahçe'ye karşım yokluğum hissedilmez"

Cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Beşiktaşlı Pepe, takım arkadaşlarına moral verdi.

Pepe: 'Fenerbahçe'ye karşım yokluğum hissedilmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2018 13:09
Cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Beşiktaşlı Pepe, takım arkadaşlarına moral verdi.

Tecrübeli oyuncunun, Ümraniye'deki çalışmanın ardından arkadaşlarına, "Derbide sadece sahada olmayacağım ama eminim ki yokluğum aranmayacak. Biz bugünlere takım oyunuyla geldik, aynı performansı sergileyerek F.Bahçe maçından da galibiyetle ayrılacaksınız" dediği öğrenildi.

Derbi primi 30 bin lira 
Derbiyi kazanıp zirvede puan farkını indirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetimi takımı ayağa kaldırmak için devreye girdi. Kesenin ağzını açan Başkan Fikret Orman, yarınki maçın galibiyet primini 30 bin lira olarak belirledi. Maçtan sonra bu rakamın daha da artabileceği konuşuluyor.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için