Pepe: 'Fenerbahçe'ye karşım yokluğum hissedilmez'

Derbiyi kazanıp zirvede puan farkını indirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetimi takımı ayağa kaldırmak için devreye girdi. Kesenin ağzını açan Başkan Fikret Orman, yarınki maçın galibiyet primini 30 bin lira olarak belirledi. Maçtan sonra bu rakamın daha da artabileceği konuşuluyor.

Cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Beşiktaşlı Pepe, takım arkadaşlarına moral verdi.Tecrübeli oyuncunun, Ümraniye'deki çalışmanın ardından arkadaşlarına, "Derbide sadece sahada olmayacağım ama eminim ki yokluğum aranmayacak. Biz bugünlere takım oyunuyla geldik, aynı performansı sergileyerek F.Bahçe maçından da galibiyetle ayrılacaksınız" dediği öğrenildi.