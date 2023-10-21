Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor ile Pendikspor karşılaştı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Pendikspor 2-1 kazandı. Konyaspor, 49. dakikada Moreno'nun golüyle öne geçti. Pendikspor 64. dakikada Erencan Yardımcı ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip 89. dakikada Diaby ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Pendikspor 2-1 kazandı.



Konyaspor bu sonuçla bu sezon üst üste 5. puan kaybını yaşadı. Pendikspor ise ligde ilk galibiyetini aldı.



Karşılaşmanın ardından Pendikspor puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



FİLİSTİN'E DESTEK!



Öte yandan, maçın hakemleri ile her iki takımın oyuncuları, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.



Karşılaşmanın başında ise Pendiksporlu Ahmed Hassan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla başlama vuruşunu bir süre geciktirdi. Tribündeki taraftarlar da İsrail aleyhine slogan atarak, Mısırlı oyuncunun protestosuna destek verdi.



Ayrıca kuzey tribününde İsrail'in saldırılarında enkaz arasında oyuncağına sarılarak yatan Filistinli bir çocuğun resmedildiği, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil." yazılı dev pankart açıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Calvo'nun ara pasına hareketlenen Moreno'nun ceza sahası içinden şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.



43. dakikada Moreno'nun pasında defanstan dönen topu önünde bulan Cicaldau'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moreno'nun sol kanattan şutunda, direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-0.



63. dakikada skora eşitlik geldi. Adil Demirbağ'ın ters vuruşunda Calvo'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünden bulan Erencan Yardımcı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



88. dakikada konuk ekip öne geçti. Lusamba'nın ara pasında ceza sahasına giren Diaby'nin vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 1-2.



Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal



TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 68 Gökhan Töre), Nzonzi (Dk. 60 Paz), Prip (Dk. 68 Oliveira), Cicaldau (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Moreno, Cikalleshi



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç (Dk. 90+2 Serkan Asan), İbrahim Akdağ, Vukovic, Endri Çekiçi (Dk. 58 Diaby), Romero (Dk.46 Lusamba), Halil Akbunar (Dk. 73 Gökcan Kaya), Ahmed Hassan (Dk. 58 Erencan Yardımcı)



Goller: Dk. 49 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 63 Erencan Yardımcı, Dk. 88 Diaby (Siltaş Yapı Pendikspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Halil Akbunar, Dk. 78 Gökcan Kaya, Dk. 81 Erdem Özgenç (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 57 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)



