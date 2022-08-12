Pendikspor, 3 transfer birden açıkladı

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Pendikspor, forvet oyuncuları Nemanja Nikolic ve Roland Ugrai ile kanat oyuncusu Samet Asatekin'i kadrosuna kattı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre, son olarak Macaristan'ın MOL Fehervar takımında forma giyen Sırbistan asıllı Macar Nikolic ile yine aynı ülkenin Debrecen takımında oynayan Macar Roland Ugrai ile sözleşme imzalandı.



Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen iki futbolcudan 34 yaşındaki Nikolic 42 müsabakada 8 gol atarken, 29 yaşındaki Ugrai 5 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.



Ligin yeni ekibi, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen Samet Asatekin'i de transfer etti. İki kanadın yanı sıra sağ bekte de oynayabilen 30 yaşındaki Samet, Tuzlaspor formasıyla geçen sezon 1. Lig'de 20 maça çıktı ve 1 gol attı.





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