"Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum." dedi.

Değerli Galatasaraylılar; göreve geldiğimizde siz değerli üyelerimize projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bugün karşınızda bu projelerin büyük bir bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğuyla bulunuyorum.

Göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarımızla projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabildiğimizi görüyoruz. Sizin desteğiniz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dışarıda Galatasaray'la yardımlaşma vakfının yardımı toplanıyor. Herkesi buna destek vermeye davet ediyorum. Genel kurul için hazırladığımız bütçede göreceğiniz üzere yönetim olarak koyduğumuz hedeften uzaklaşmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatarak planlar yaptık. Amacımız Galatasaray'ın yarınlarını da garantiye alıp sürdürülebilir bir yapıyla yarınlarımızı güvence altına almaktır.

Sahip olduğumuz sportif başarıyı yukarı çıkarmak için kulübümüzün gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz şart. Bu yöndeki gayretlerimiz meyvelerini vermeye başladı. 2023-24 döneminde toplam gelirlerimiz 3 katına yakın bir artış gösterdi. Kulübümüzün sponsor ve reklam veren sayısı son 9 ayda 34'ten 48'e yükseldi. Lisans gelirlerimiz 6 milyon TL'den 32 Milyon TL'ye yükseldi. Bundan yaklaşık 14 ay önce ülkemiz büyük bir deprem felaketi geçirdi. Kulübümüz depremin ilk anından itibaren gerekli hazırlıklarını yaptı ve yardımlarını bölgeye ulaştırdı. İlk günden bugüne kadar bölgeyle irtibatı hiç kesmedik. Kulübümüz Ramazan ayında konteyner kentinde açtığımız iftar çadırıyla hemen her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa yemek dağıtımında bulundu.

Kadın futbolda geçen sene ligi lider bitirdik ama play-off'ta şansız bir şekilde şampiyon olamadık. Bu sene play-off yok ve 2 puanla lideriz. Tüm taraftarlarımızı 5 Mayıs'ta oynanacak maça davet ediyorum. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum

100. yıl formamız sadece Galatasaray değil başka takımlar tarafından da beğeniliyor. Şampiyonluğumuz 100. yıl formamızla kutlayacağımıza inanıyorum.

Buradan bir teşekkürü merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e teşekkür etmek istiyorum. Onun döneminde 20 dönümlük kısmı yeniden Galatasaray'a kazandırılmıştı.

Galatasaray Spor Kulübü bu arsayı kendi imkanlarıyla aldı. Rekabette olduğumuz bazı kimseler sanki bu arsayı bedava Galatasaray'a vermişler gibi algı yapıyorlar. Biz 1 Milyar 85 Milyon TL'lik kredi kullandı ve bunu 6 ayda ödedik.