New Orleans Pelicans'ın, guard Elfrid Payton'ı serbest bıraktığı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Pelicans'ın Payton'ı serbest bıraktığını duyurdu. Takımın G League ekibi Birmingham Squadron'da kısa bir süre geçirdikten sonra Kasım ayında Pelicans'a dönen Payton, bu sezon New Orleans formasıyla yedi maçta oynamıştı.



Payton, Pelicans'ta geçirdiği süre boyunca maç başına ortalama 6,7 sayı, 6,9 asist ve 3,4 ribaund üretmiş ve 25 Kasım'da Phoenix Suns'a karşı alınan yenilgide gösterdiği 14 sayı ve kariyer rekoru 21 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.



Payton'ın Pelicans'la yolculuğu, takımla sözleşme imzaladığı 11 Ekim'de başlamış olsa da, yalnızca beş gün sonra serbest bırakılmıştı. Daha sonra Squadron'a katılan 30 yaşındaki oyuncu, 20 Kasım'da New Orleans ile yeniden sözleşme imzalamıştı.



Payton'ın sağlam bireysel performansına rağmen, Pelicans'ın bu sezonki sıkıntıları devam etti ve takım, şu anda 4-18'lik derecesiyle Batı Konferansı'nın son noktasında yer alıyor.