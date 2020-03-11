Pedro Rebocho, derbide Sergen Hoca'dan görev bekliyor

Beşiktaş'ta Caner Erkin'in soğuk algınlığı sebebiyle pazar günkü derbiyi kaçırma ihtimalinin doğması sonrasında gözler, takımın yedek sol beki Pedro Rebocho'ya çevrildi.

, Fotoğraf; AA
Pedro Rebocho, derbide Sergen Hoca'dan görev bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2020 10:37
Beşiktaş'ta Caner Erkin'in soğuk algınlığı sebebiyle pazar günkü derbiyi kaçırma ihtimalinin doğması sonrasında gözler, takımın yedek sol beki Pedro Rebocho'ya çevrildi.

25 yaşındaki futbolcu, takım çalışmalarında etkili performans sergileyip teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeye çalışıyor.

Sezon başında Fransız ekibi Guingamp'tan kiralanan ve sözleşmesinde, 20 maçta forma giyerse zorunlu satın alma maddesi bulunan 25 yaşındaki Portekizli, bu zamana kadar 17 mücadelede süre almıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için