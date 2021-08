Payton: "Kyrie'nin Nash ile ilgili dedikleri, hoş değildi..."

NBA efsanesi Gary Payton, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in geçtiğimiz yıl başantrenörü Steve Nash hakkında yapmış olduğu yorumları eleştirdi.



2020-21 NBA sezonu öncesinde Kyrie, Nash'in başantrenör olarak rolü hakkında "Aslında bir koçumuz olacağını düşünmüyorum" şeklinde bazı tepki toplayan açıklamalarda bulunmuştu.



Neredeyse bir yıl sonra, CBS'in spor podcast'i "Nothing Personal with David Samson"da konuşan Payton, Irving'in koçlarına saygı duyması gerektiğini söyledi:



"Büyük tahlihsizlikti. Bence oldukça kötü bir ifadeydi. Koçunuza ve o pozisyonlara getirilen adamlara saygı duymanız gerekir.



Ben koç olsam ve benim süperstarım sahada göstermesi gereken performansı gösteriyorsa, o durumda ben zaten onu yaptığım her şeye dahil ederdim. Çünkü hem onu hem de ekibimi mutlu etmek isterim."



Kyrie daha sonrasında yaptığı bu yorumlardan ötürü özür dilemiş ve hatalı olduğunu itiraf etmişti.