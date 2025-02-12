Paulista için Brezilya'dan talip var!

Sezon sonunda yolların ayrılması beklenen 34 yaşındaki oyuncunun Brezilya ekibi Corinthians ile görüştüğü iddia ediliyor.

Haber; Sözcü
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Paulista için Brezilya'dan talip var!
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12 Şubat 2025 09:59
Sezon başında Atletico Madrid'den bedelsiz olarak transfer edilen Gabriel Paulista üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremedi.

Son olarak Maccabi Tel Aviv maçında yaşadığı tendon sakatlığı nedeniyle maçın 20. dakikasında oyundan alınan ve bir ay daha takımdan ayrı kalması beklenen Brezilyalı stoper gözden düştü.

Sezon sonunda yolların ayrılması beklenen 34 yaşındaki oyuncunun Brezilya ekibi Corinthians ile görüştüğü iddia ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Gabriel Paulista, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.


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