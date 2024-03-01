Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Chris Paul, Houston Rockets'ın eski genel menajeri Daryl Morey'nin kendisine yalan söyleyerek onu Oklahoma City Thunder'a takas ettiğini söyledi.



James Harden'ın yaz döneminde iddia ettiği gibi, oyuncular üzerinde onlara yalan söyleyerek kontrol sağladığı söylenen Morey, bu etkisiz yönetim tarzı nedeniyle son yıllarda oldukça eleştiri almıştı.



2017-2019 yılları arasında Rockets forması giyen Paul, Morey'nin kendisini Thunder'a takas etmeden önce ona nasıl açıkça yalan söylediğini şu sözlerle açıkladı:



"Bir gün salona antrenmana gittiğmde Daryl beni aramıştı ve 'OKC'ye gitmek istemediğinden emin olmak için aradım' demişti. Ben de 'Hayır, neden 15 kişiyi Houston'a taşıyayım o zaman' diye cevap vermiştim. O da 'Tamam, sadece emin olmak istedim. Clippers'tan bize gelmeyi tercih ettiğin için seni asla gitmek istemediğin bir yere göndermem.' demişti. Los Angeles'tan Houston'a gitmeyi ben seçmiştim."



Paul, Morey'nin bu konuşmanın hemen ardından kendisini takas ettiğini ve hatta bu hamle üzerine görüşmek için Chris'i tekrar aradığını belirtti:



"Eşimle telefondayken aniden OKC'ye takas edildiğim haberini görmüştüm. Sonra Daryl aradı ve 'Her şey çok hızlı olup bitti' dedi. Ben de 'Sorun yok, ama beni takas etmeyeceğini söylemiştin, değil mi?' dediğimde, o da 'Evet öyle dedim ama...' cevabını verince, 'Tamam sadece bunu bilmek istemiştim' dedim."



Morey'nin ayrıca Patrick Beverley'ye de takas edilmeyeceği konusunda garanti verdiği ancak sonrasında kendisini takas ettiği iddia ediliyordu.





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