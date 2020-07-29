Papiss Cisse rövanşı almak istiyor

Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Papiss Cisse, ligde takımıyla rüya gibi bir sezon geçirirken, gol krallığını da kıl payı kaçırdı. Trabzonspor'un santrforu Alexander Sörloth, 24 kez rakip fileleri havalandırdı.



Papiss Cisse ise Norveçli oyuncunun 2 gol gerisinde kalırken, ligi 22 gol ile tamamladı ve krallık yarışında zirveyi kaptırdı. Ancak Senegalli yıldız, şimdi ise Sörloth'a karşı rövanşı almanın peşinde olacak.



Bordo-Mavililer ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak olan Akdeniz ekibi, mutlak zafer peşinde olacak. Cisse de Turuncu-Yeşilli ekibe atacağı gollerle katkı vermenin peşinde olacak. 35 yaşındaki yıldız böylece hem Alanya kariyerinde bir kupa kazanmış olacak hem de ligde krallığı kaptırdığı Sörloth'a karşı rövanşı almış olacak.



Öte yandan Cisse'nin maçın ardından Beşiktaş ile son bir transfer görüşmesi yapması bekleniyor.







