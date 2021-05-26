Paolo Maldini: 'Donnarumma takımdan ayrıldı'

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, sözleşmesinin sonuna gelen Gianluigi Donnarumma'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.



Profesyonel dünyada değişimlerin olabileceğini kaydeden Maldini, "Donnarumma bizim için bir liderdi, bir kaptandı. Onun profesyonel olduğunu anlamamız zor ancak formalar değiştirilebilir, kabul etmemiz lazım. Bir oyuncunun bir kulüpte başlayıp bitirmesi gittikçe daha da zorlaşıyor. Yaptıklarına saygı duymaktan başka yapacak bir şeyimiz yok, yollarımız ayrıldı. Başarılar diliyorum" dedi.



Milan, Gianluigi Donnarumma'nın ayrılığı nedeniyle Lille'den Maignan'ı kadrosuna kattı. Donnarumma'nın da Juventus'a gitmesi bekleniyor.



