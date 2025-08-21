21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
2-066'
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
1-1DA
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-190'
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
0-06'
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Panathinaikos - Samsunspor: 11'ler

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

calendar 21 Ağustos 2025 19:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Panathinaikos - Samsunspor: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.

11'LER 

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Bakasetas, Tete, Pellistri, Swiderski


Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Dimata, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

27 yıl sonra tekrar Avrupa'da

Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88'de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98'de İntertoto Kupası'nda verdi.

İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Afonso Sousa, Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek

Yeni transferlerden Portekizli yıldız oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.

Sezon başında kırmızı-beyazlılara transfer olan Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, teknik heyetin forma vermesi halinde maçta yer alabilecek.

Samsun ekibinde Kocaelispor maçında sakatlanan Carlo Holse ve Emre Kılınç'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Kocaelispor karşılaşmasının ardından tedavilerine başlayan bu oyuncuların durumunun Panathinaikos maçı öncesinde netlik kazanacağı bildirildi. Sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında sakatlanan ve 2 haftadır sahalardan uzak olan Anthony Musaba'nın da kadroda yer alıp almayacağı maç saatinde belirlenecek.

Panathinaikos karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Samsun'dan Atina'ya hareket etti. Akşam saatlerinde maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu'nda ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.

