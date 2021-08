Palut: 'Bu oyunla 1 puan kazanç'

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun üçüncü haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü ilhan Palut, "Genel manada oyuna baktığım zaman bugün gösterdiğimiz performansla Adana Demirspor deplasmanından aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum." dedi.



İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, bunu sürdürme adına bugün Adana'ya geldiklerini belirtti.



Adana'dan da iyi bir sonuçla ayrılmak ve iyi mücadele etmek istediklerini ifade eden Palut, "Demirspor'un da ilk iki maç sonrası kendi sahasında bir reaksiyon içinde olacağı da tahminlerimiz arasındaydı. Beklediğimiz gibi rakibimiz maça çok istekli ve arzulu başladı." dedi.



"İLK YARIDA ADANA DEMİRSPOR OYUNA HAKİMDİ"



Palut, ilk yarıda su molasına kadar Adana Demirspor'un oyunun tek hakimi olduğunu belirtti.



Kendilerinin çabuk top kaybettiğine dikkati çeken Palut, şöyle devam etti:



"Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık ama ilk yarının sonuna doğru kurulan bir denge vardı oyunda. İkinci yarı aslında dengeli bir oyun vardı. Değişikliklerden sıra rakip kalede daha çok oyuncuyla bulunan bir Konyaspor vardı ama Adana Demirspor beklediğimiz organizasyondan golü buldu. Bundan sonra takımım tabiri caizse uyandı ve çok iyi reaksiyon verdi. Net pozisyonlara girmeye başladık ve bir duran topla 1-1 yakaladık."



Palut, beraberlik sonrası rakiplerinin sahasında büyük alanlar olduğunu belirterek, "Belki bunu değerlendirebilirdik ama çok iyi bir günümüzde olduğumuzu söyleyemem bugün adına. Genel manada oyuna baktığım zaman bugün gösterdiğimiz performansla Adana Demirspor deplasmanından aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum." dedi.



- Sorular



Bir gazetecinin "Abdülkerim Bardakçı, oyundan sakatlık nedeniyle mi çıktı?" şeklindeki sorusu üzerine Palut, sakatlanmadığını, kendisini iyi hissetmediği için çıktığını kaydetti.



Palut, "Nefes almakta zorlandı. Biliyorsunuz oyuncular çok yoğun maç, antrenman temposu artı Adana'nın hatırı sayılır bir sıcağı var. Bir kaç aksiyona da üst üste girdi. İleri çıkmalarla alakalı ve kendini kötü hissetti. Biz de tabi sporcu sağlığı her şeyden önemli. Riske etmeme adına o değişikliği yaptık." diye konuştu.



Bardakçı'nın transferiyle ilgili bir soru üzerine de Palut, her takım için her oyuncunun transfer olma olasılığı olduğunu belirtti.



Palut, "Ama şu an için böyle bir gelişme var mı, bir görüşmeler var mı derseniz, yok. Abdülkerim bizim için çok önemli bir rotasyon oyuncusu. Onun için ben şahsen takımda kalmasını, bu sezon da bizimle olmasını, üstüne koyarak devam etmesini, düzenli olarak milli takıma çağrılıp ondan sonra da kariyeri için en doğru adımı atmasını tercin ederim." dedi.