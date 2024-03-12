"Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusu" gerçekleştirildi

Adana'dan "Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusu" yapıldı. "King Berkay" isimli at koşunun birincisi olmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusu' gerçekleştirildi
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12 Mart 2024 18:57
Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusunda, "King Berkay" isimli at birinci oldu.

Özgecan Aslan anısına Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkan atların katıldığı 1200 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışta, Ali Murat Şen'e ait "King Berkay" isimli at birinci geldi.

Jokeyliğini Müslüm Çelik'in yaptığı "King Berkay"ı, jokeyliğini Ferit Yardımcı'nın yaptığı "Turdemirkır" ve jokeyliğini İsa Akyavuz'un yaptığı "Altınsima" isimli atlar takip etti.

Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce de izledi.

Yarışın ardından düzenlenen törende anne Songül Aslan, at sahibi Ali Murat Şen adına kupayı Kıvılcım Şen'e verdi.

Baba Mehmet Aslan, gazetecilere, yarışı kazanan at ve sahibi Murat Şen'i tebrik etti.

Özgecan Aslan'ı unutturmayan herkese teşekkür eden Aslan, kadına şiddetin adaletin temin ve tesisiyle son bulacağını ümit ettiğini kaydetti.

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