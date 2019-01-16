Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ayrılmasının ardından Younes Belhanda'nın durumu merak edilirken, Ozan Kabak ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Fatih Terim ile görüştükten sonra sezonun sonuna kadar Galatasaray'da kalma kararı alan Ozan Kabak için Stuttgart yeni bir teklif yaptı. Bu teklif sarı-kırmızılı kulüp tarafından kabul gördü.

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, 11 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından rakamı arttırdığı ortaya çıktı. Stuttgart'ın, Galatasaray'a bu kez 12 milyon euro teklif ettiği bilgisine ulaşıldı. Ozan Kabak'ın menajeriyle de temas kuran Alman ekibi, 18 yaşındaki futbolcuyu sezonu sonu değil ocak ayında kadrosuna katmak istediğini bildirdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin maaşına henüz zam yapılmaması ve Stuttgart'ın 1,8 milyon euro maaş teklif etmesi nedeniyle Ozan Kabak'ın transfer olmak istediği, bu kararını yönetime ilettiği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin, Stuttgart'ın 12 milyon euroluk teklifini kabul ettiği ortaya çıktı. Stuttgart'ın bu ilgisi ve Ozan Kabak'ın da ayrılma kararını değerlendiren yönetim, Alman ekibiyle el sıkıştı. Resmi açıklama da 14:15'te geldi.





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Ozan Kabak Florya'da takım arkadaşları, teknik heyet ve çalışanlarla vedalaştı. Almanya'ya gidecek olan 18 yaşındaki futbolcun, kısa süre içerisinde Türkiye'den ayrılacak.

Galatasaray Kulübü, Sporx'in Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transfer olacağınıaçıklamasının ardından KAP'a resmi bildirimi yaptı. Stuttgart ile Ozan Kabak'ın transferi için görüşmelerin başladığı duyuruldu.Galatasaray Kulübü'nün açıklamasında "Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.