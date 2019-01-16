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Ozan Kabak için KAP açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Ozan Kabak ile ilgili resmi açıklamayı yaptı. SPORX'in Ozan Kabak'la ilgili haberinin ardından transfer için KAP bildirimi geldi.

Kaynak: Sporx.com
Ozan Kabak için KAP açıklaması!
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16 Ocak 2019 14:13
Galatasaray Kulübü, Sporx'in Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transfer olacağını (Ozan Kabak gidiyor! Haberi için tıklayın) açıklamasının ardından KAP'a resmi bildirimi yaptı. Stuttgart ile Ozan Kabak'ın transferi için görüşmelerin başladığı duyuruldu.

Galatasaray Kulübü'nün açıklamasında "Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında  VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

NELER YAŞANDI?
İŞTE SÜREÇ

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ayrılmasının ardından Younes Belhanda'nın durumu merak edilirken, Ozan Kabak ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Fatih Terim ile görüştükten sonra sezonun sonuna kadar Galatasaray'da kalma kararı alan Ozan Kabak için Stuttgart yeni bir teklif yaptı. Bu teklif sarı-kırmızılı kulüp tarafından kabul gördü.

OZAN KABAK AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, 11 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından rakamı arttırdığı ortaya çıktı. Stuttgart'ın, Galatasaray'a bu kez 12 milyon euro teklif ettiği bilgisine ulaşıldı. Ozan Kabak'ın menajeriyle de temas kuran Alman ekibi, 18 yaşındaki futbolcuyu sezonu sonu değil ocak ayında kadrosuna katmak istediğini bildirdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin maaşına henüz zam yapılmaması ve Stuttgart'ın 1,8 milyon euro maaş teklif etmesi nedeniyle Ozan Kabak'ın transfer olmak istediği, bu kararını yönetime ilettiği öğrenildi.

STUTTGART'IN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ!

Galatasaray yönetiminin, Stuttgart'ın 12 milyon euroluk teklifini kabul ettiği ortaya çıktı. Stuttgart'ın bu ilgisi ve Ozan Kabak'ın da ayrılma kararını değerlendiren yönetim, Alman ekibiyle el sıkıştı.  Resmi açıklama da 14:15'te geldi.

Ozan Kabak Florya'da takım arkadaşları, teknik heyet ve çalışanlarla vedalaştı. Almanya'ya gidecek olan 18 yaşındaki futbolcun, kısa süre içerisinde Türkiye'den ayrılacak.

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