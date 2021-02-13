Orlando City, Pato'yu transfer etti!

MLS Ligi takımlarından Orlando City, santrfor oyuncusu Alexandre Pato'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Orlando City, Pato'yu transfer etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2021 19:28
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Orlando City, Brezilyalı forvet Alexandre Pato'yu transfer etti.

Orlando City Kulübü, serbest oyuncu konumundaki Pato ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya'nın Milan, İngiltere'nin Chelsea, İspanya'nın Villarreal takımlarında oynayan Pato, Çin'de Tianjin Tianhai, ülkesinde Internacional, Corinthians ve son olarak Sao Paulo'da görev yapmıştı.

Pato, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 27 kez giymişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için