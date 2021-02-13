Orlando City, Pato'yu transfer etti!

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Orlando City, Brezilyalı forvet Alexandre Pato'yu transfer etti.



Orlando City Kulübü, serbest oyuncu konumundaki Pato ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



İtalya'nın Milan, İngiltere'nin Chelsea, İspanya'nın Villarreal takımlarında oynayan Pato, Çin'de Tianjin Tianhai, ülkesinde Internacional, Corinthians ve son olarak Sao Paulo'da görev yapmıştı.



Pato, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 27 kez giymişti.



