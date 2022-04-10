Omar Elabdellaoui: 'İkinci golden önce faul var'

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Omar Elabdellaoui "Kötü bir gündü. Detaylar çok önemliydi. Bahane olamaz ama ikinci gol öncesinde Taylan Antalyalı'ya yapılan bir hareket var. Bu bahane olamaz ancak bu da bir faktör." dedi.



Ayrıca Omar Elabdellaoui "Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliyoruz. Burada küçük detaylar sonucu belirliyor." diyerek sözlerini noktaladı.





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