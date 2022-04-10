Omar Elabdellaoui: "İkinci golden önce faul var"

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Omar Elabdellaoui: 'İkinci golden önce faul var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2022 22:49
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Omar Elabdellaoui "Kötü bir gündü. Detaylar çok önemliydi. Bahane olamaz ama ikinci gol öncesinde Taylan Antalyalı'ya yapılan bir hareket var. Bu bahane olamaz ancak bu da bir faktör." dedi.

Ayrıca Omar Elabdellaoui "Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliyoruz. Burada küçük detaylar sonucu belirliyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.