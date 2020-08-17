Omar Elabdellaoui için uçuş yasağına özel uçak formülü

Galatasaray'ın transferi Omar Elabdellaoui, Yunanistan ile Türkiye arasındaki uçuş yasağı nedeniyle bir türlü İstanbul'a gelememişti.

Haber; Sabah
Omar Elabdellaoui için uçuş yasağına özel uçak formülü
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17 Ağustos 2020 10:10
Olympiakos'la sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a gelişi bir hayli uzun sürdü…

Atina'daki evini boşaltan Norveçli oyuncu Yunanistan ile Türkiye arasındaki uçuş yasağı nedeniyle bir türlü İstanbul'a gelemedi.

Sonunda devreye G.Saraylı yetkililer girdi ve özel uçak ayarlayarak krizi çözdü. Cumartesi akşamı İstanbul'a getirtilen Norveçli sağ bek dün ayağının tozuyla Kovid-19 testine sokuldu.

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