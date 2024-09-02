Olympiakos'tan Hakim Ziyech'e kanca!

Olympiakos'un Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Olympiakos'tan Hakim Ziyech'e kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2024 01:00
Son güncelleme 02 Eylül 2024 01:02
Milli araya 3'te 3 ile giren Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık haberi geldi.

Yunan basınından sportime'a göre; Olympiakos, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde Galatasaray'dan ayrılmak isteyen oyuncu ile Yunan ekibinin görüşmelere başladığı belirtildi.

ZIYECH İÇİN 3 MİLYON EURO

Faslı yıldızın Olympiakos'tan 3 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ı da ayrılık için ikna etmelerinin gerektiği ifade edildi.

Galatasaray'ın Chelsea'den bedelsiz kadrosuna kattığı Ziyech, 27 maça çıktı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery