Olympiakos'tan Hakim Ziyech'e kanca!

Milli araya 3'te 3 ile giren Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık haberi geldi.
Yunan basınından sportime'a göre; Olympiakos, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberde Galatasaray'dan ayrılmak isteyen oyuncu ile Yunan ekibinin görüşmelere başladığı belirtildi.
ZIYECH İÇİN 3 MİLYON EURO
Faslı yıldızın Olympiakos'tan 3 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ı da ayrılık için ikna etmelerinin gerektiği ifade edildi.
Galatasaray'ın Chelsea'den bedelsiz kadrosuna kattığı Ziyech, 27 maça çıktı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Yunan basınından sportime'a göre; Olympiakos, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberde Galatasaray'dan ayrılmak isteyen oyuncu ile Yunan ekibinin görüşmelere başladığı belirtildi.
ZIYECH İÇİN 3 MİLYON EURO
Faslı yıldızın Olympiakos'tan 3 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ı da ayrılık için ikna etmelerinin gerektiği ifade edildi.
Galatasaray'ın Chelsea'den bedelsiz kadrosuna kattığı Ziyech, 27 maça çıktı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.