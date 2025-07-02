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Olivier Giroud, Lille ile Fransa'ya geri döndü

Olivier Giroud, Los Angeles FC macerasının ardından ülkesine döndü. 38 yaşındaki Fransız golcü, Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşme imzaladı.

calendar 02 Temmuz 2025 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Olivier Giroud, Lille ile Fransa'ya geri döndü
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ABD'de geçirdiği dönemin ardından Fransız golcü Olivier Giroud, ülkesine dönüş yaptı. MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile yollarını ayıran 38 yaşındaki deneyimli santrfor, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile sözleşme imzaladı.

2024 yazında Los Angeles FC'ye transfer olan Giroud, ABD kariyerinde çıktığı 37 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu, Fransa'ya dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açarken, Lille formasıyla yeniden Ligue 1 sahnesinde boy gösterecek.

Giroud, daha önce Montpellier formasıyla Ligue 1 şampiyonluğu yaşamış ve uzun yıllar Premier League'de Chelsea ve Arsenal gibi kulüplerde önemli başarılara imza atmıştı. 

 
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