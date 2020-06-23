Okan Kocuk, tarihi fırsatı kaçırdı

Galatasaray teknik heyeti, Okan Kocuk'un Gaziantep maçındaki performansını beğenmedi ve gelecek sezon için yeni kaleci kararı verdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Okan Kocuk, tarihi fırsatı kaçırdı
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23 Haziran 2020 11:32
Galatasaray'da hakem kararları masada ama iç işlerinde de kaleci Okan Kocuk'un durumu eleştiriliyor.

Süper Lig'de hem de büyük takımda forma giyen bir kalecinin normal kurala göre 6 saniye olan topu elinde tutma kuralını 20'ye kadar çıkarması 'kabul edilemez' olarak değerlendiriliyor.

Sezonu kapatan ve yeni sezonun ilk yarısında da takımda olmayacak Muslera'nın yerine geçici olarak düşünülen Okan bu hatasıyla o fırsatı da kaçırmış gibi görünüyor.

 



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