Galatasaray'a geçen sezon Keçiörengücü'nden transfer edilirken beklentilere tam yanıt veremeyen 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin öngörüsüyle bambaşka bir kimliğe büründü.Fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulan Barış'ın daha da güçlenmesi için özel bir program uygulandığı ve yetenekli oyuncunun fitness çalışmalarıyla dayanıklı hale geldiği bildirildi.Her antrenmandan sonra şut ve kafa vuruşu çalışmaları yaparak kendini geliştiren Barış Alper'in kanattan merkeze kaydırılması fikri ise Antalya kampında hayata geçirildi. Kampın yıldızı olan Barış, Sivas'ta oyuna girip galibiyet golünü atarken, Ankaragücü maçında da takımının ilk golünü kafayla kaydetti. Okan Buruk'un derbide en uçta şans verdiği genç forvet fiziksel gücüyle rakip savunmayı bir hayli zorladı. Barış formuyla, "Yeni Burak Yılmaz olur mu?" beklentisini yukarılara çıkarmayı da başardı.