Okan Buruk'un Fenerbahçe hesabı!

Trabzonspor deplasmanında 5-1 kazanarak, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada çifte mutluluk yaşayan ve puanları eşitleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bundan sonraki planı belli oldu.
GENEL AVERAJ HESABI
Genel averajda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 10 gol gerisinde bulunan (Galatasaray +31, Fenerbahçe +41) Cim-Bom'da Buruk, 37. haftada Rams Park'ta yapılacak olan derbiye kadar durumu eşitlemek istediği öğrenildi. Böylece sarı-lacivertlilerin elinden bu avantajı kaldırmak isteyen tecrübeli teknik adamın, ikili averaj yanında genel averaj için de ince hesaplar yaptığı bildirildi. Kadıköy'deki ilk maçın berabere bitmesi nedeniyle, olası bir puan eşitliği halinde evinde kazanmasıyla işi bitirecek olan sarı-kırmızılılarda bütün olasılıkların değerlendirildiği belirtildi.
Genel averajın, bir beraberlik durumunda daha da önem kazanacağı dile getirildi.
GENEL AVERAJ HESABI
Genel averajda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 10 gol gerisinde bulunan (Galatasaray +31, Fenerbahçe +41) Cim-Bom'da Buruk, 37. haftada Rams Park'ta yapılacak olan derbiye kadar durumu eşitlemek istediği öğrenildi. Böylece sarı-lacivertlilerin elinden bu avantajı kaldırmak isteyen tecrübeli teknik adamın, ikili averaj yanında genel averaj için de ince hesaplar yaptığı bildirildi. Kadıköy'deki ilk maçın berabere bitmesi nedeniyle, olası bir puan eşitliği halinde evinde kazanmasıyla işi bitirecek olan sarı-kırmızılılarda bütün olasılıkların değerlendirildiği belirtildi.
Genel averajın, bir beraberlik durumunda daha da önem kazanacağı dile getirildi.