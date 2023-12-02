Okan Buruk'tan sistem değişikliği

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ikinci yarısında üçlü savunmaya döndü.
Maça savunma hattında Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş dörtlüsüyle başlayan sarı-kırmızılılarda devre arasında değişiklikler yapıldı.
Kazımcan'ı kenara alan Okan Buruk, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Bu değişikliğin ardından savunma hattı Boey, Nelsson ve Kaan ile üçlüye geçti.
Maça savunma hattında Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş dörtlüsüyle başlayan sarı-kırmızılılarda devre arasında değişiklikler yapıldı.
Kazımcan'ı kenara alan Okan Buruk, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Bu değişikliğin ardından savunma hattı Boey, Nelsson ve Kaan ile üçlüye geçti.
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