Okan Buruk'tan sistem değişikliği

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçının ikinci yarısında sistem değişikliğine gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan sistem değişikliği
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02 Aralık 2023 23:33
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ikinci yarısında üçlü savunmaya döndü.

Maça savunma hattında Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş dörtlüsüyle başlayan sarı-kırmızılılarda devre arasında değişiklikler yapıldı.

Kazımcan'ı kenara alan Okan Buruk, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Bu değişikliğin ardından savunma hattı Boey, Nelsson ve Kaan ile üçlüye geçti.

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