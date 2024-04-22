Okan Buruk'tan Arda Turan'a cevap!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Turan'ın sözlerine flaş bir cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Arda Turan'a cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2024 22:38
Son güncelleme 22 Nisan 2024 00:27
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Turan'ın kendisiyle ilgili sözlerini cevapladı.

"Rekorları kırmanızdan ötürü Arda Turan'ın size tatlı bir sitemi var. Çıtayı arşa çıkardığınızı söyledi. Buradan kendisin ne söylemek istersiniz?" sorusuna Buruk, "Geçen bir araya geldiğimizde söyledi bana. Eyüpspor'u da tebrik ediyorum. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Antrenörlük kariyeri için önemli bir başlangıç. İnşallah güzel günler geçirir. Galatasaray'ın geleceği için de yine önemli teknik adamlardan biri olur." dedi.

Genç teknik adam ile ilgili sözlerine devam eden Okan Buruk, "Bir araya geldik, o espriyi yaptı. Arda'nın bence hem çok sevdiğim için, ilk oynadığı maçta sahadaydım. Devamında da bir şeyler yaşadık. Başakşehir'de hocalığını yaptım. Hocalık farklı. İnsan hoca olunca bazı şeyleri daha net anlıyor. Bu taraf daha farklı. Hem Türkiye için hem hepimiz için... Avrupa'da oynadık, oralarda takım çalıştırmak da önemli. Arda'ya bu anlamda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery