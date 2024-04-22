Okan Buruk'tan Arda Turan'a cevap!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Turan'ın kendisiyle ilgili sözlerini cevapladı.
"Rekorları kırmanızdan ötürü Arda Turan'ın size tatlı bir sitemi var. Çıtayı arşa çıkardığınızı söyledi. Buradan kendisin ne söylemek istersiniz?" sorusuna Buruk, "Geçen bir araya geldiğimizde söyledi bana. Eyüpspor'u da tebrik ediyorum. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Antrenörlük kariyeri için önemli bir başlangıç. İnşallah güzel günler geçirir. Galatasaray'ın geleceği için de yine önemli teknik adamlardan biri olur." dedi.
Genç teknik adam ile ilgili sözlerine devam eden Okan Buruk, "Bir araya geldik, o espriyi yaptı. Arda'nın bence hem çok sevdiğim için, ilk oynadığı maçta sahadaydım. Devamında da bir şeyler yaşadık. Başakşehir'de hocalığını yaptım. Hocalık farklı. İnsan hoca olunca bazı şeyleri daha net anlıyor. Bu taraf daha farklı. Hem Türkiye için hem hepimiz için... Avrupa'da oynadık, oralarda takım çalıştırmak da önemli. Arda'ya bu anlamda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"Rekorları kırmanızdan ötürü Arda Turan'ın size tatlı bir sitemi var. Çıtayı arşa çıkardığınızı söyledi. Buradan kendisin ne söylemek istersiniz?" sorusuna Buruk, "Geçen bir araya geldiğimizde söyledi bana. Eyüpspor'u da tebrik ediyorum. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Antrenörlük kariyeri için önemli bir başlangıç. İnşallah güzel günler geçirir. Galatasaray'ın geleceği için de yine önemli teknik adamlardan biri olur." dedi.
Genç teknik adam ile ilgili sözlerine devam eden Okan Buruk, "Bir araya geldik, o espriyi yaptı. Arda'nın bence hem çok sevdiğim için, ilk oynadığı maçta sahadaydım. Devamında da bir şeyler yaşadık. Başakşehir'de hocalığını yaptım. Hocalık farklı. İnsan hoca olunca bazı şeyleri daha net anlıyor. Bu taraf daha farklı. Hem Türkiye için hem hepimiz için... Avrupa'da oynadık, oralarda takım çalıştırmak da önemli. Arda'ya bu anlamda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.