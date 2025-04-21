Okan Buruk: "Henüz bitmedi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Kayserispor maçındaki puan kaybı sonrası, "Henüz biten bir şey yok. Şampiyonluğu garantilemedik." ifadelerini kullandı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Henüz bitmedi'
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21 Nisan 2025 08:04
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında iki önemli puan kaybedince Galatasaray'da adeta bayram yaşandı.

Temkinli olan teknik direktör Okan Buruk'un futbolcularını ikaz ettiği öğrenildi.

Başarılı teknik adam, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası, "Henüz biten bir şey yok. Sezonun ilk yarısında sekiz puan fark olmuştu. Sonrasında üç puana kadar fark indi. Daha şampiyonluğu garantilemedik. Kalan maçlarımızda hiç avantajımız yokmuş gibi işimizi ciddi tutacağız. Önceki haftalarda oluşan rehavete bir daha girmeyelim" sözlerini kullandı.

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