Okan Buruk: 'Henüz bitmedi'

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında iki önemli puan kaybedince Galatasaray'da adeta bayram yaşandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Temkinli olan teknik direktör Okan Buruk'un futbolcularını ikaz ettiği öğrenildi.
Başarılı teknik adam, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası, "Henüz biten bir şey yok. Sezonun ilk yarısında sekiz puan fark olmuştu. Sonrasında üç puana kadar fark indi. Daha şampiyonluğu garantilemedik. Kalan maçlarımızda hiç avantajımız yokmuş gibi işimizi ciddi tutacağız. Önceki haftalarda oluşan rehavete bir daha girmeyelim" sözlerini kullandı.
Temkinli olan teknik direktör Okan Buruk'un futbolcularını ikaz ettiği öğrenildi.
Başarılı teknik adam, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası, "Henüz biten bir şey yok. Sezonun ilk yarısında sekiz puan fark olmuştu. Sonrasında üç puana kadar fark indi. Daha şampiyonluğu garantilemedik. Kalan maçlarımızda hiç avantajımız yokmuş gibi işimizi ciddi tutacağız. Önceki haftalarda oluşan rehavete bir daha girmeyelim" sözlerini kullandı.