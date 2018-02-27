  •  
    "Galatasaray'da BOŞ sözleşmeyi imzalarım"
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu
  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 16 futbolcu!..
  •  
    Beşiktaş'ta FEDA isyanı; "Böyle dememiştiniz..."
  •  
    Gözdesi yeni GENÇLER
    "20, 21, 23, 24, ve 25..."

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek eksik kadrosuna rağmen kritik 3 puan alan Beşiktaş'ta son anda kadrodan çıkarılan Oğuzhan Özyakup'un zehirlenmediği kaydedildi

Kaynak: Haberturk
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2018 10:45
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırladı. Sarı-lacivertliler sarı kart cezaları bulunan Pepe ve Talisca'nın yokluğunun yanında son anda Oğuzhan Özyakup'ten gelen sakatlık haberiyle de sarsıldı. Kara Kartal, önemli eksiklere ve maçta 1-0 geriye düşmelerine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi ve zirve yarışında kritik bir 3 puan aldı

Derbi öncesinde midesinden rahatsızlanan ve buna bağlı olarak ateşi çıkan Oğuzhan Özyakup'la ilgili olarak kulüp doktoru Sarper Çetinkaya açıklamalar yaptı. Milli futbolcuda herhangi bir zehirlenmeye rastlanmadığı ve grip olduğu kaydedildi.

Çetinkaya, "Oğuzhan'a iki gündür serum tedavisi uyguluyoruz. Yarın (bugün) takımla birlikte çalışmalara başlayacak" dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Oğuzhan'ın, perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçının ilk ayağında forma giyebileceği belirtildi.

1 / 129
Beşiktaş - Fenerbahçe


 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için