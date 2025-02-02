Ognjen Mimovic için sürpriz mesaj!

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ognjen Mimovic için sürpriz mesaj!
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01 Şubat 2025 23:29
Son güncelleme 02 Şubat 2025 00:17
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic için sürpriz bir paylaşım geldi.

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, eşi gibi Fenerbahçe'de 77 numaralı formayı giyecek Mimovic için yaptığı paylaşımda, "77 denilince akla gelen tek isim vardır, dilerim şans getirir kendisine ve hakkını verir formanın." ifadelerini kullandı.

Hatice Gönül'ün bu paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.






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