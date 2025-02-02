Ognjen Mimovic için sürpriz mesaj!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic için sürpriz bir paylaşım geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, eşi gibi Fenerbahçe'de 77 numaralı formayı giyecek Mimovic için yaptığı paylaşımda, "77 denilince akla gelen tek isim vardır, dilerim şans getirir kendisine ve hakkını verir formanın." ifadelerini kullandı.
Hatice Gönül'ün bu paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, eşi gibi Fenerbahçe'de 77 numaralı formayı giyecek Mimovic için yaptığı paylaşımda, "77 denilince akla gelen tek isim vardır, dilerim şans getirir kendisine ve hakkını verir formanın." ifadelerini kullandı.
Hatice Gönül'ün bu paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.