OGM Ormanspor sahasında farklı galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında OGM Ormanspor, sahasında BOTAŞ'ı 84-68 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor sahasında farklı galip
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14 Mart 2025 19:40

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı ağırladı.

Sait Zarifoğlu Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip OGM Ormanspor, 84-68 kazandı. 

Salon: M. Sait Zarifoğlu 

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Yiğit Gönültaş, Göksun Öz 

OGM Ormanspor: Epoupa 6, Berger 14, Burke 19, Manolya Kurtulmuş 14, Aokuso 20, Duygu Özen 2, İdil Türk 3, Esra Ural Topuz 4, Zeynep Şevval Gül 2 

BOTAŞ: Allen 22, Işık Su Güven 1, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Cuic 13, Cave 22, Jump 3, Rana Uçar 4, Melike Yalçınkaya, Melis Dilara Lafatan, İdil Yeniçulha 

1. Periyot: 23-18 

Devre: 42-39

3. Periyot: 60-60

 



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