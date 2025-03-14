OGM Ormanspor sahasında farklı galip

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı ağırladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı ağırladı.
Sait Zarifoğlu Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip OGM Ormanspor, 84-68 kazandı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Yiğit Gönültaş, Göksun Öz
OGM Ormanspor: Epoupa 6, Berger 14, Burke 19, Manolya Kurtulmuş 14, Aokuso 20, Duygu Özen 2, İdil Türk 3, Esra Ural Topuz 4, Zeynep Şevval Gül 2
BOTAŞ: Allen 22, Işık Su Güven 1, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Cuic 13, Cave 22, Jump 3, Rana Uçar 4, Melike Yalçınkaya, Melis Dilara Lafatan, İdil Yeniçulha
1. Periyot: 23-18
Devre: 42-39
3. Periyot: 60-60