OGM Ormanspor, BOTAŞ karşısında tek sayıyla avantaj!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında OGM Ormanspor, sahasında BOTAŞ ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı OGM Ormanspor 72-71 kazandı.
Seride ikinci maç 26 Nisan Salı günü yine Ankara'da oynanacak. OGM Ormanspor, bu maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.
Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Turgut Işık, Ahmet Kemal Digilli
OGM Ormanspor: Robinson 16, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 7, McCowan 24, Damla Gezgin 6, Lucet 4
BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 9, Dubljevic 23, Hatice Pelin Gülçelik 1, Ayşe Cora, Sehernaz Çidal 8, Tilbe Şenyürek 9, Işılay Eğin, Jurjane 2, Davis 19
1. Periyot: 22-27
Devre: 38-30
3. Periyot: 54-50
Beş faulle oyundan çıkan: 27.20 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)
Karşılaşmayı OGM Ormanspor 72-71 kazandı.
Seride ikinci maç 26 Nisan Salı günü yine Ankara'da oynanacak. OGM Ormanspor, bu maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.
Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Turgut Işık, Ahmet Kemal Digilli
OGM Ormanspor: Robinson 16, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 7, McCowan 24, Damla Gezgin 6, Lucet 4
BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 9, Dubljevic 23, Hatice Pelin Gülçelik 1, Ayşe Cora, Sehernaz Çidal 8, Tilbe Şenyürek 9, Işılay Eğin, Jurjane 2, Davis 19
1. Periyot: 22-27
Devre: 38-30
3. Periyot: 54-50
Beş faulle oyundan çıkan: 27.20 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)