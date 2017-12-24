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Obradovic: "Çok iniş çıkışlar oldu ama..."

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Muratbey Uşak maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Obradovic: 'Çok iniş çıkışlar oldu ama...'
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24 Aralık 2017 15:48
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 89-72 kazandıkları Muratbey Uşak maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeljko Obradovic, "Maçtan önce Muratbey Uşak'ın son sırada olduğunu unutmamız ve saygı ve motivasyonla oynamamız gerektiğini konuştuk. Çok iniş çıkışlar oldu ama genel olarak maçı kontrol ettik. Genel olarak birçok oyuncu iyi oynadı. Genelde tek oyunculardan bahsetmekten hoşlanmasam da Sinan ve Ahmet çok iyi oynadılar. Vesely ve Melli de her maçı aynı ciddiyetle oynuyorlar. O yüzden onları da tebrik ediyorum. Diğer oyuncularımız da efor sarf etti, çok iyi oynayamayanlar da oldu ama maçı kazanmak ve iyi basketbol sergilemek için yeterliydi" dedi.

Üst üste oynanan yoğun programdan sonra takımın 1 buçuk gün dinleneceğini ve ardından Real Madrid maçı hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Obradovic, "Muratbey Uşak bugün sonuna kadar devam etti, hiç bırakmadılar. O yüzden onları da tebrik ediyorum. Bizi desteklemeye gelen herkese de teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. .Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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