Nwakaeme, futbol festivaline katıldı

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'nde taraftarlarla buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme, futbol festivaline katıldı
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02 Ağustos 2024 15:29
Son güncelleme 02 Ağustos 2024 16:00
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne (Fan Fest) katıldı.

Tarbzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzonspor Kulübü'nün desteğiyle Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale gelen Nwakaeme, ayak tenisi, ayak dartı ve ayak bilardosu aktivitelerini denedi.

Taraftarlarla fotoğraf çektiren tecrübeli futbolcu, Papara standından kendisi için hazırlanan kartı aldı.

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